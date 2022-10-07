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Вахтовик из Башкирии погиб, сорвавшись на внедорожнике в карьер

Вахтовик из Башкирии погиб, сорвавшись на внедорожнике в карьер

13:56, 07 окт 2022

В Карталинском районе Челябинской области вечером 5 октября произошел несчастный случай с рабочим из Белорецка, трудившимся на местном предприятии вахтовым методом.



Как сообщает пресс-служба ГИБДД региона, 52-летний водитель «Рено Дастер» ехал на автомобиле по территории предприятия. На одном из участков дороги стоял знак, запрещающий движение, однако по какой-то причине мужчина его проигнорировал. В итоге с шестиметровой высоты машина сорвалась в карьер.

Чтобы вытащить транспортное средство, зажатое большими камнями, спасателям пришлось привлечь тяжелую технику. Вскоре сотрудники МЧС подняли наверх бездыханное тело мужчины, медикам оставалось только констатировать его смерть.

Расследование происшествия продолжается.

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Источник: proural.info
Фото: ГИБДД Челябинской области
Теги: происшествия аварии
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