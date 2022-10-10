В Архангельском районе Башкирии подожгли военкомат
10:39, 10 окт 2022
В башкирском селе Архангельское подожгли военкомат. Информацию подтвердили в администрации муниципалитета сегодня, 10 октября. По словам чиновников, это случилось в ночь выходных
От подробных комментариев в администрации Архангельского района отказались. Ранее местные жители публиковали фото в соцсетях с последствиями пожара. Судя по опубликованным кадрам, пожар затронул один кабинет.
Ранее военные комиссариаты пытались поджечь в разных городах России. Напомним, подобные инциденты начали происходить после объявления частичной мобилизации. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram