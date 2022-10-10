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В Архангельском районе Башкирии подожгли военкомат

В Архангельском районе Башкирии подожгли военкомат

10:39, 10 окт 2022

В башкирском селе Архангельское подожгли военкомат. Информацию подтвердили в администрации муниципалитета сегодня, 10 октября. По словам чиновников, это случилось в ночь выходных

От подробных комментариев в администрации Архангельского района отказались. Ранее местные жители публиковали фото в соцсетях с последствиями пожара. Судя по опубликованным кадрам, пожар затронул один кабинет.

Ранее военные комиссариаты пытались поджечь в разных городах России. Напомним, подобные инциденты начали происходить после объявления частичной мобилизации.
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Источник: ufa1.ru
Фото: «Подслушано (Архангельское)» / vk.com
Теги: Архангельский район происшествия
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