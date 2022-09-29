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Мобилизованные из Шаранского района Башкирии передали привет из части

Мобилизованные из Шаранского района Башкирии передали привет из части

14:29, 29 сен 2022

Призванные в рамках частичной мобилизации из Башкирии передали привет из военной части.



После объявления частичной мобилизации военнообязанные из Башкирии начали получать повестки с просьбой явиться в военкомат по месту жительства. Спустя несколько дней граждан с нужной военно-учетной специальностью и подходящих по состоянию здоровья начали направлять в учебные военные части. О том, что сейчас происходит с солдатами рассказал глава Шаранского района Башкирии Фидан Ишемгулов.


Группа мобилизованных из Шаранского района республики передала привет землякам в Башкирии. Резервисты объяснили, что они благополучно добрались до места дислокации и получили обмундирование. В скором времени к ним присоединится офицер, которого также призвали из Шаранского района республики.

Также глава района добавил, что с мобилизованными ежедневно поддерживается связь.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: Фидан Ишемгулов
Теги: мобилизация спецоперация Украина
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