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Фидан Ишемгулов назначен главой Шаранского района Башкирии

Фидан Ишемгулов назначен главой Шаранского района Башкирии

руководство городов и районов | 21 окт 2020 | 17:30

На заседании Совета муниципального района V созыва состоялось назначение главы администрации Шаранского района Республики Башкортостан. По итогам голосования на должность главы назначен Фидан Ишемгулов.



Ишемгулов Фидан Альфирович родился 4 августа 1981 года в г. Октябрьский Республики Башкортостан. Имеет два высших образования. Трудовую деятельность начал с 2004 года в Министерстве внешнеэкономических связей и торговли Республики Башкортостан, в отделе международного сотрудничества, в отделе по работе с представительствами.

С мая 2009 года работал в администрации Президента Республики Башкортостан в отделе развития инфраструктуры экономики экспертно-аналитического управления. С 2011 по 2014 год заведующий отделом внешних связей администрации Президента РБ. С мая 2014 года по 2019 год работал в Аппарате Правительства РБ заведующим отделом модернизации экономики.

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С мая 2019 года был первым заместителем администрации г. Агидель Республики Башкортостан.

Бывшему главе Шаранского района Ильгизу Самигуллину, который работал в этой должности с 2009 года, вручили удостоверение и нагрудный знак «Почетный гражданин Шаранского района».

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: пресс-служба администрации Шаранского района РБ

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