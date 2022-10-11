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В Уфе задержали подозреваемого в нападении и надругательстве над 15-летней девочкой

В Уфе задержали подозреваемого в нападении и надругательстве над 15-летней девочкой

14:35, 11 окт 2022

В Уфе задержали маньяка, который напал и надругался над 15-летней девочкой. И, после, похитил телефон подростка. В пресс-службе СУ СКР по РБ сообщили, что несовершеннолетняя возвращалась домой после дополнительных занятий.



Напомним, инцидент произошел, 5 октября 2022 года, поздно вечером в Уфе во дворе в районе остановки “Фирма Мир”.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье “Насильственные действия сексуального характера” и “Разбой”.

Как рассказали в ведомстве, подозреваемый был задержан по месту жительства в микрорайоне Черниковка. Им оказался 34-летний уфимец.


Мужчина сознался в содеянном. Он пояснил, что в момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Источник: gtrk.tv
Фото: Следком РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа криминал
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