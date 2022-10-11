В Уфе задержали подозреваемого в нападении и надругательстве над 15-летней девочкой

14:35, 11 окт 2022

В Уфе задержали маньяка, который напал и надругался над 15-летней девочкой. И, после, похитил телефон подростка. В пресс-службе СУ СКР по РБ сообщили, что несовершеннолетняя возвращалась домой после дополнительных занятий.







Напомним, инцидент произошел, 5 октября 2022 года, поздно вечером в Уфе во дворе в районе остановки “Фирма Мир”.



По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье “Насильственные действия сексуального характера” и “Разбой”.



Как рассказали в ведомстве, подозреваемый был задержан по месту жительства в микрорайоне Черниковка. Им оказался 34-летний уфимец.





Мужчина сознался в содеянном. Он пояснил, что в момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.



Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: Следком РБ