Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Уфе задержан педофил, надругавшийся над 11-летней девочкой

В Уфе задержан педофил, надругавшийся над 11-летней девочкой

14:39, 30 ноя 2022

В Уфе задержали ранее судимого 25-летнего уроженца Республики Бурятии, который надругался над 11-летней девочкой.

Поздно 26 ноября 2022 года, девочка возвращалась домой с сестрой и мамой. В магазин вместе с ними она не захотела и пошла домой одна. В лифт с ней зашел неизвестный мужчина и совершил преступление. Когда лифт остановился, девочка убежала в свою квартиру, а позже рассказала маме о произошедшем. 43-летняя женщина сообщила об этом в полицию.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье “Насильственные действия сексуального характера”.

“Следователями-криминалистами и следователями территориального следственного отдела СКР совместно с сотрудниками полиции на месте происшествия был незамедлительно организован комплекс следственно-оперативных и технических мероприятий. Брошены значительные силы на изучение и анализ камер видеонаблюдения, подворовой обход и допрос возможных очевидцев преступления, проверку ранее судимых лиц, а также проведены иные мероприятия”, — прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по РБ.

В пресс-службе МВД по РБ рассказали, что его задержали в уфимском аэропорту. По имеющимся данным, когда подозреваемый понял, что полиция ищет его, то сразу же решил отправиться домой в Бурятию. Он купил билеты на самолет и с вещами отправился в аэропорт.


В ходе допроса, после предъявления собранных доказательств, он сознался в содеянном.

Полицейскими подозреваемый передан сотрудникам Следственного комитета. Сотрудники уголовного розыска МВД по РБ осуществляют оперативное сопровождение расследования уголовного дела. В настоящее время полиция проверяет мужчину на причастность к другим, ранее не заявленным, аналогичным фактам.

Читайте также:

В Уфе в лифте педофил напал на девочку
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gtrk.tv
Фото: МВД по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа
Читайте также

В Уфе задержали подозреваемого в нападении и надругательстве над 15-летней девочкой
Происшествия в Башкирии
В Уфе задержали подозреваемого в нападении и надругательстве над 15-летней девочкой
В Башкирии задержали педофила, надругавшегося в машине над 8-летней девочкой
Происшествия в Башкирии
В Башкирии задержали педофила, надругавшегося в машине над 8-летней девочкой
В Туймазах мужчина надругался над 10-летней девочкой, заманив ее в машину
Происшествия в Башкирии
В Туймазах мужчина надругался над 10-летней девочкой, заманив ее в машину
В Нефтекамске задержали подозреваемого в изнасиловании девочки: им оказался житель Стерлибашевского района
Происшествия в Башкирии
В Нефтекамске задержали подозреваемого в изнасиловании девочки: им оказался житель Стерлибашевского района


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: