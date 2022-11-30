В Уфе задержан педофил, надругавшийся над 11-летней девочкой

14:39, 30 ноя 2022

В Уфе задержали ранее судимого 25-летнего уроженца Республики Бурятии, который надругался над 11-летней девочкой.



Поздно 26 ноября 2022 года, девочка возвращалась домой с сестрой и мамой. В магазин вместе с ними она не захотела и пошла домой одна. В лифт с ней зашел неизвестный мужчина и совершил преступление. Когда лифт остановился, девочка убежала в свою квартиру, а позже рассказала маме о произошедшем. 43-летняя женщина сообщила об этом в полицию.







По данному факту возбуждено уголовное дело по статье “Насильственные действия сексуального характера”.



“Следователями-криминалистами и следователями территориального следственного отдела СКР совместно с сотрудниками полиции на месте происшествия был незамедлительно организован комплекс следственно-оперативных и технических мероприятий. Брошены значительные силы на изучение и анализ камер видеонаблюдения, подворовой обход и допрос возможных очевидцев преступления, проверку ранее судимых лиц, а также проведены иные мероприятия”, — прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по РБ.



В пресс-службе МВД по РБ рассказали, что его задержали в уфимском аэропорту. По имеющимся данным, когда подозреваемый понял, что полиция ищет его, то сразу же решил отправиться домой в Бурятию. Он купил билеты на самолет и с вещами отправился в аэропорт.





В ходе допроса, после предъявления собранных доказательств, он сознался в содеянном.



Полицейскими подозреваемый передан сотрудникам Следственного комитета. Сотрудники уголовного розыска МВД по РБ осуществляют оперативное сопровождение расследования уголовного дела. В настоящее время полиция проверяет мужчину на причастность к другим, ранее не заявленным, аналогичным фактам.

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Фото: МВД по РБ