Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Мишкинском районе Башкирии произошла поножовщина между собутыльниками

В Мишкинском районе Башкирии произошла поножовщина между собутыльниками

15:19, 26 окт 2022

В деревне Каргино Мишкинского района за нанесение ножевого ранения задержан житель Бирска. Об этом сообщает МВД Башкирии.



В тот день 43-летний потерпевший и 49-летний подозреваемый решили выпить алкоголь после трудовой смены на ферме. Тогда между ними произошел конфликт. Подозреваемый рассказал, что оппонент обозвал его якобы из-за его криминального прошлого. В ходе ссоры потерпевший взял кухонный нож, но 49-летний мужчина отобрал его и сам ударил товарища. После этого подозреваемый позвонил хозяину фермы, который и вызвал скорую помощь.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей.

Читайте также:

Житель Мишкинского района Башкирии 4 часа избивал бывшую на глазах малолетней дочери
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Теги: Мишкинский район происшествия поножовщина Каргино
Читайте также

В Салаватском районе Башкирии мужчина зарезал приятеля и лег спать
Происшествия в Башкирии
В Салаватском районе Башкирии мужчина зарезал приятеля и лег спать
В Краснокамском районе во время празднования Нового года мужчина избил женщину
Происшествия в Башкирии
В Краснокамском районе во время празднования Нового года мужчина избил женщину
В Баймакском районе пенсионера убили отверткой
Происшествия в Башкирии
В Баймакском районе пенсионера убили отверткой
В Бакалинском районе Башкирии поймали подозреваемого в убийстве
Происшествия в Башкирии
В Бакалинском районе Башкирии поймали подозреваемого в убийстве


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: