В Мишкинском районе Башкирии произошла поножовщина между собутыльниками

15:19, 26 окт 2022

В деревне Каргино Мишкинского района за нанесение ножевого ранения задержан житель Бирска. Об этом сообщает МВД Башкирии.







В тот день 43-летний потерпевший и 49-летний подозреваемый решили выпить алкоголь после трудовой смены на ферме. Тогда между ними произошел конфликт. Подозреваемый рассказал, что оппонент обозвал его якобы из-за его криминального прошлого. В ходе ссоры потерпевший взял кухонный нож, но 49-летний мужчина отобрал его и сам ударил товарища. После этого подозреваемый позвонил хозяину фермы, который и вызвал скорую помощь.



В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей.

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