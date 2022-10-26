В Мишкинском районе Башкирии произошла поножовщина между собутыльниками
15:19, 26 окт 2022
В деревне Каргино Мишкинского района за нанесение ножевого ранения задержан житель Бирска. Об этом сообщает МВД Башкирии.
В тот день 43-летний потерпевший и 49-летний подозреваемый решили выпить алкоголь после трудовой смены на ферме. Тогда между ними произошел конфликт. Подозреваемый рассказал, что оппонент обозвал его якобы из-за его криминального прошлого. В ходе ссоры потерпевший взял кухонный нож, но 49-летний мужчина отобрал его и сам ударил товарища. После этого подозреваемый позвонил хозяину фермы, который и вызвал скорую помощь.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей.