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В Уфе ведутся поиски пропавшего 23-летнего Ильмира Загидуллина

В Уфе ведутся поиски пропавшего 23-летнего Ильмира Загидуллина

09:17, 31 окт 2022

В Уфе ищут пропавшего 23-летнего Ильмира Загидуллина. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

С 29 октября местонахождение парня неизвестно. Приметы: рост 155 см, нормального телосложения, волосы черные, глаза карие.

Был одет: черная кожаная куртка, черные спортивные штаны, черные кроссовки, серая шапка.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят обратиться по номерам 8-800-700-54-52 или 112.
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Источник: gorobzor.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа
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