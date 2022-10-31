В Уфе ведутся поиски пропавшего 23-летнего Ильмира Загидуллина 09:17, 31 окт 2022 В Уфе ищут пропавшего 23-летнего Ильмира Загидуллина. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».С 29 октября местонахождение парня неизвестно. Приметы: рост 155 см, нормального телосложения, волосы черные, глаза карие.Был одет: черная кожаная куртка, черные спортивные штаны, черные кроссовки, серая шапка.Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят обратиться по номерам 8-800-700-54-52 или 112.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram Источник: gorobzor.ru Теги: Уфа происшествия Уфа Поделиться: Читайте также Происшествия в Башкирии В Башкирии пропал 35-летний житель Учалов Азат Гарипов Происшествия в Башкирии В Башкирии без вести пропали 3 ребенка Происшествия в Башкирии В Башкирии пропал житель Уфы Ильгиз Хасанов Происшествия в Башкирии В Иглинском районе разыскивают пропавшего Ивана Искибаева