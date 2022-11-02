Летняя резина и гололедица стала причиной ДТП в Благовещенском районе Башкирии
10:26, 02 ноя 2022
Летняя резина и гололедица стала причиной ДТП, в котором пострадал водитель.
Около семи часов утра в Благовещенском районе на 33 км автодороги Уфа-Янаул столкнулись "УАЗ Патриот" под управлением 52-летнего жителя Благовещенска и "Kia Cerato" которым управлял 43-летний уфимец.
В результате происшествия водитель "Kia" с различными травмами госпитализирован. Предварительно, причиной ДТП стала гололедица на проезжей части, а также летняя резина одного из автомобилей.
По факту дорожно-транспортного происшествия начато разбирательство.
Ранее сообщалось о том, что в Благовещенском районе Башкирии пьяный водитель насмерть сбил пешехода.
Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: ГИБДД по Башкирии
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