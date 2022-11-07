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В Калтасинском районе Башкирии водитель Киа насмерть сбил пенсионерку

В Калтасинском районе Башкирии водитель Киа насмерть сбил пенсионерку

10:38, 07 ноя 2022

Вечером в Калтасинском районе на 13 км автодороги с. Краснохолмский-г. Нефтекамск 40-летний житель Нефтекамска за рулём "Kia Carens", на не освещённом участке дороги совершил наезд на 61-летнюю местную жительницу, которая предположительно, шла по проезжей части в попутном направлении.



В результате аварии пенсионерка скончалась на месте ДТП. По данному факту проводится проверка.

За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано восемь дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и двенадцать получили травмы.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии в ДТП с грузовиком погибли 4 человека и еще 5 пострадало.

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Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Калтасинский район происшествия ДТП
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