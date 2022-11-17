В Туймазах электросварщик погиб после драки с мастером цеха

11:41, 17 ноя 2022

В Туймазах 61-летний электросварщик организации «Туймазинский завод автобетоновозов» скончался после конфликта с мастером цеха. Дело расследовала Гострудинспекция Башкирии.







Несчастный случай произошел 21 сентября. Электросварщик получил от мастера цеха задание по сборке лонжеронов. В работе мужчине помогал слесарь. Однако после обеда мастер цеха поручил последнему другое задание. Это возмутило электросварщика, который не хотел терять помощника. В результате началась словесная перепалка, которая переросла в драку.



Сварщик замахнулся на мастера цеха железной монтировкой, но не успел ударить, получив кулаком в лицо. Работник упал на чугунную напольную плитку. Его с травмой головы доставили в больницу, однако на следующий день он впал в кому, а 27 сентября скончался.





Гострудинспекция посчитала, что гибель сотрудника является несчастным случаем на производстве и не освободила от ответственности «Туймазинский завод автобетоновозов», так как электросварщик получил травму на рабочем месте из-за разногласий по трудовым вопросам. Сообщается также, что на мастера цеха следователи возбудили уголовное дело.

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