В Белорецком районе Башкирии 4 женщины отравились угарным газом от дровяной печи

14:06, 23 ноя 2022

В Башкирии утром 23 ноября в экстренные службы поступило сообщение о том, что в селе Абзаково Белорецкого района четыре женщины, предварительно, отравились угарным газом от дровяной печи. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета РБ по ЧС.







В результате данного инцидента погибших и пострадавших нет. Медицинская помощь не потребовалась. Причина происшествия — неправильная эксплуатация печного отопления.



«Симптомы отравления угарным газом довольно обширны, и зависят от концентрации газа в помещении. При легкой форме отравления люди жалуются на головную боль, головокружение, тошноту. При более высокой концентрации угарного газа возможны рвота, боль в груди, одышка. Если вы испытываете эти ощущения, вам следует как можно быстрее выйти на улицу и, если вы себя плохо чувствуете, обратиться к врачу или вызвать неотложную помощь», — пояснили в госкомитете.





«Одна из самых распространенных ошибок при растопке печи — это несвоевременное закрытие заслонки дымохода. В итоге оставшиеся тлеющие угольки при недостатке воздуха образуют угарный газ, который проникает в помещение через негерметичные участки печной конструкции. Заслонку печи следует закрывать — и то не до конца (лучше оставлять слегка приоткрытой) — только после исчезновения синих огоньков над углями. Также обязательно всегда проверяйте кочергой, есть ли внутри печи непрогоревшие головни», — напомнили в ведомстве о правилах безопасности при топке печи.

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