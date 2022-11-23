Житель Белорецка случайно спалил свою машину во время ремонта

14:02, 23 ноя 2022

В Белорецке в службу спасения позвонил местный житель и рассказал, что у него горит автомобиль. Он попросил срочно прислать к нему пожарных, об этом сообщили в МЧС Башкирии.







Спасатели прибыли на улицу Майскую и увидели перед гаражом горящий автомобиль Great Wall Hover. Рядом был его 42-летний хозяин. Пожарные потушили пламя спустя 20 минут после вызова, однако машина полностью сгорела.



Дознавателю МЧС России хозяин транспорта рассказал, что чинил автомобиль в гараже, открыв капот. Чтобы лучше видеть, он повесил на него переносную лампу. Она была прямо над топливной системой мотора. В какой-то момент мужчина решил передохнуть и пошел в сторону дома, при этом он случайно споткнулся о шнур лампы. Она упала. Бензин загорелся. Владелец, предприняв неудачные попытки потушить пламя, вытолкал машину из гаража на улицу и вызвал пожарных.





Врачи оказали медицинскую помощь мужчине. Его госпитализировали, а после отпустили проходить амбулаторное лечение.

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Фото: МЧС по РБ