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В Белорецке под лед провалился автомобиль

В Белорецке под лед провалился автомобиль

19:17, 21 ноя 2022

В башкирском городе Белорецк провалилась под лед автомобиль. О происшествии рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Как сообщают сотрудники чрезвычайного ведомства, во время профилактического рейда спасатели республиканского Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям обнаружили в воде недалеко от пляжа Белорецкого водохранилища провалившийся под лед автомобиль (предполагается, что это ВАЗ 2121). В настоящее время на месте работает группа водолазов.

– Информация о пострадавших уточняется. Организовано взаимодействие с полицией, – сообщает пресс-служба МЧС.

Ранее сообщалось о том, что в Белорецке из-за ссоры в клубе мужчина расстрелял обидчика своей жены.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Белорецкий район Белорецк происшествия
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