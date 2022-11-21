В Белорецке под лед провалился автомобиль

19:17, 21 ноя 2022

В башкирском городе Белорецк провалилась под лед автомобиль. О происшествии рассказала пресс-служба регионального МЧС.



Как сообщают сотрудники чрезвычайного ведомства, во время профилактического рейда спасатели республиканского Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям обнаружили в воде недалеко от пляжа Белорецкого водохранилища провалившийся под лед автомобиль (предполагается, что это ВАЗ 2121). В настоящее время на месте работает группа водолазов.



– Информация о пострадавших уточняется. Организовано взаимодействие с полицией, – сообщает пресс-служба МЧС.



Ранее сообщалось о том, что в Белорецке из-за ссоры в клубе мужчина расстрелял обидчика своей жены.



Читайте также: В Давлекановском районе Башкирии двое мужчин провалились под лед

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: МЧС по РБ