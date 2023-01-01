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В Туймазах спасатели помогли собаке, угодившей в беду

В Туймазах спасатели помогли собаке, угодившей в беду

15:59, 01 янв 2023

1 января, в башкирском городе Туймазы спасатели помогли собаке, угодившей в беду. Об этом рассказала пресс-служба регионального Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям.

Как рассказала хозяйка домашнего питомца, инцидент случился в минувшую новогоднюю ночь. На опубликованном Госкомитета видео запечатлено, что животное застряло между стеной и грудой кирпичей.



К счастью, все закончилось благополучно. Сотрудникам чрезвычайно службы удалось вызволить собаку, которая, как отметили спасатели, не пострадала.

Ранее сообщалось о том, что в Туймазинском районе Башкирии вооруженный мужчина ограбил своего бывшего учителя (ВИДЕО).

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Туймазы Туймазинский район происшествия
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