В Туймазах спасатели помогли собаке, угодившей в беду
15:59, 01 янв 2023
1 января, в башкирском городе Туймазы спасатели помогли собаке, угодившей в беду. Об этом рассказала пресс-служба регионального Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям.
Как рассказала хозяйка домашнего питомца, инцидент случился в минувшую новогоднюю ночь. На опубликованном Госкомитета видео запечатлено, что животное застряло между стеной и грудой кирпичей.
К счастью, все закончилось благополучно. Сотрудникам чрезвычайно службы удалось вызволить собаку, которая, как отметили спасатели, не пострадала.
Ранее сообщалось о том, что в Туймазинском районе Башкирии вооруженный мужчина ограбил своего бывшего учителя (ВИДЕО).
Источник:
www.ufa.kp.ru
Фото: МЧС по РБ
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