В Уфе 10-летний мальчик вместе с собакой провалился в открытый люк

21:22, 26 фев 2023

Сегодня днем, 26 февраля, в Уфе спасатели помогли провалившемуся в люк 10-летнему ребенку и его собаке.



Как сообщает пресс-служба госкомитета Башкирии по ЧС, в 16:24 в диспетчерскую Системы-112 поступило сообщение о том, что во время прогулки с собакой 10-летний мальчик упал в открытый люк на улице Магистральной в Уфе. Вместе с хозяином провалился и его четвероногий питомец.







Прибывшие на место спасатели госкомитета Башкирии по ЧС вызволили ребенка и собаку. После осмотра медиками выяснилось, что в помощи они не нуждаются – травм, к счастью, не обнаружилось. Мальчик поблагодарил своих спасителей и пошел дальше гулять с четвероногим другом.

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