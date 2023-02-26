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В Уфе 10-летний мальчик вместе с собакой провалился в открытый люк

В Уфе 10-летний мальчик вместе с собакой провалился в открытый люк

21:22, 26 фев 2023

Сегодня днем, 26 февраля, в Уфе спасатели помогли провалившемуся в люк 10-летнему ребенку и его собаке.

Как сообщает пресс-служба госкомитета Башкирии по ЧС, в 16:24 в диспетчерскую Системы-112 поступило сообщение о том, что во время прогулки с собакой 10-летний мальчик упал в открытый люк на улице Магистральной в Уфе. Вместе с хозяином провалился и его четвероногий питомец.



Прибывшие на место спасатели госкомитета Башкирии по ЧС вызволили ребенка и собаку. После осмотра медиками выяснилось, что в помощи они не нуждаются – травм, к счастью, не обнаружилось. Мальчик поблагодарил своих спасителей и пошел дальше гулять с четвероногим другом.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа
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