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Снежный капкан: в Башкирии детская игра обернулась кошмаром

Снежный капкан: в Башкирии детская игра обернулась кошмаром

14:34, 06 мар 2024

Опасная забава во дворе дома на улице Амантая в Уфе едва не обернулась трагедией. Мальчик, игравший в снежном «тоннеле», провалился внутрь и потерял сознание.

Снежный пригорок, излюбленное место для игр детворы, таил в себе коварную ловушку. Внутри дети вырыли лаз, не подозревая о хрупкости снежной конструкции. Во время игры один из мальчиков забрался на сугроб, но под его ногами снег провалился, и он оказался в снежном капкане.

Старший брат, не сумев самостоятельно вытащить его из лаза, бросился за помощью к взрослым. Оперативно отреагировав, мужчины откопали юного «узника», который к тому моменту уже был без сознания.

Мальчика на руках занесли в подъезд, откуда его передали бригаде «скорой помощи». Медики осмотрели пострадавшего и, к счастью, не обнаружили серьезных травм. После обследования в больнице № 17 его отпустили домой.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: UTV
Теги: Уфа происшествия несчастный случай
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