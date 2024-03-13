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Прогулка обернулась кошмаром: в Башкирии спасатели вытащили упавшего в реку мужчину

Прогулка обернулась кошмаром: в Башкирии спасатели вытащили упавшего в реку мужчину

18:12, 13 мар 2024

В среду днем, 13 марта, в городе Сибае на глазах у прохожих мужчина упал в реку Карагайлы и не сумел выбраться самостоятельно. К счастью, бдительные очевидцы не растерялись и вовремя вызвали спасателей.

ЧП произошло в районе парка на улице Кутузова. По словам очевидцев, мужчина прогуливался по тропинке, но в какой-то момент оступился и оказался в холодной воде. Самостоятельно выбраться на берег у него не получилось.

Оперативно прибывшие на место происшествия спасатели вытащили уже порядком озябшего беднягу и передали в руки медикам скорой помощи.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Сибай происшествия спасение несчастный случай
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