Житель Башкирии подвернул ногу, пытаясь переплыть реку

12:09, 18 июн 2023

В Салаватовском районе Башкирии 41-летний мужчина пытался переплыть реку Юрюзань и добраться до острова посередине, но ему понадобилась помощь спасателей. Об этом рассказали в госкомитете по ЧС республики.







Неизвестно, зачем мужчине нужно было на островок, но он до него доплыл. Правда, вернуться назад самостоятельно ему уже не удалось — любитель приключений оступился и подвернул ногу.



Он остался на островке и начал подавать сигналы помощи. К счастью для него, неподалеку спасатели проводили рейд. Они спасли путника и эвакуировали его на берег. Несмотря на травмированную ногу, от дальнейшей помощи мужчина отказался.

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Фото: госкомитет по ЧС