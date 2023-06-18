Житель Башкирии подвернул ногу, пытаясь переплыть реку
12:09, 18 июн 2023
В Салаватовском районе Башкирии 41-летний мужчина пытался переплыть реку Юрюзань и добраться до острова посередине, но ему понадобилась помощь спасателей. Об этом рассказали в госкомитете по ЧС республики.
Неизвестно, зачем мужчине нужно было на островок, но он до него доплыл. Правда, вернуться назад самостоятельно ему уже не удалось — любитель приключений оступился и подвернул ногу.
Он остался на островке и начал подавать сигналы помощи. К счастью для него, неподалеку спасатели проводили рейд. Они спасли путника и эвакуировали его на берег. Несмотря на травмированную ногу, от дальнейшей помощи мужчина отказался.