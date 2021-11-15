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В Башкирии мужчина провалился под лед пруда

В Башкирии мужчина провалился под лед пруда

12:26, 15 ноя 2021

Мужчина провалился под лед в пруду в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Утром 15 ноября в Дюртюлинском районе мужчина захотел сократить себе путь и пошел через замерший пруд деревни Аргамак. В результате лёд треснул, и мужчина очутился в холодной воде.

«Все могло бы закончиться трагедией, если бы не женщина, которая, заметив тонущего мужчину, немедленно не вызвала спасателей», — говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что сотрудники спасательной службы оперативно извлекли пострадавшего из водоёма и обогрели.

Спасатели установили, что толщина льда на этом водоеме всего 2−3 см, поэтому выход на него очень опасен.

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Источник: regnum.ru
Теги: Дюртюлинский район происшествия
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