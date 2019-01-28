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В Белебеевском районе двое детей отравились угарным газом

Добавлено: 28.01.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Белебеевский район
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В Белебеевском районе двое детей отравились угарным газом

В поселке Приютово Белебеевского района республики зафиксировали очередное отравление угарным газом. В результате ЧП, которое произошло ещё 26 января, но стало известно о нем только в понедельник, 28 января, пострадали двое детей, сообщает Новости Башкирии сегодня

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— С диагнозом «отравление угарным газом» госпитализировали трех человек. Из них — двое детей 8 и 13 лет, — сообщил на утренней оперативке в правительстве Башкирии председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров. — Предварительная причина — нарушение правил эксплуатации системы вентиляции. Домовая вентиляция была закрыта полиэтиленовым пакетом.

По словам Гумерова, всего за прошедшую неделю в систему «112» поступило 247 звонков с жалобами на запах бытового газа.21 января из ЖК «Сосны» в Уфе скорая увезла троих детей, младшему из которых нет еще и года. Родители заподозрили у них отравление угарным газом. Как выяснилось, вентиляция затягивала опасный для жизни газ обратно в квартиры. В причинах случившегося разбирается специально созванная комиссия.

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