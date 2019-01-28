В Белебеевском районе двое детей отравились угарным газом
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В поселке Приютово Белебеевского района республики зафиксировали очередное отравление угарным газом. В результате ЧП, которое произошло ещё 26 января, но стало известно о нем только в понедельник, 28 января, пострадали двое детей, сообщает Новости Башкирии сегодня.
По словам Гумерова, всего за прошедшую неделю в систему «112» поступило 247 звонков с жалобами на запах бытового газа.21 января из ЖК «Сосны» в Уфе скорая увезла троих детей, младшему из которых нет еще и года. Родители заподозрили у них отравление угарным газом. Как выяснилось, вентиляция затягивала опасный для жизни газ обратно в квартиры. В причинах случившегося разбирается специально созванная комиссия.
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