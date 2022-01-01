В Бирске двое детей отравились угарным газом

14:08, 01 янв 2022

31 декабря в главное управление МЧС по Башкирии поступила информация о том, что в Бирске двое детей отравились газом, сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии.



31 декабря днем тревожное сообщение об отравлении в Бирске газом двоих несовершеннолетних в возрасте 8 и 16 лет поступило в ГУ МЧС России по Башкирии. Спасатели доставили обоих детей в местную центральную районную больницу, где стало известно, что отравление угарным газом оказалось легкой степени. Это позволило отпустить детей домой, где они смогут продолжить амбулаторно.



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