В Башкирии задержали уроженца Бирска, подозреваемого в убийстве священника
18:12, 23 дек 2021
Как сообщил источник в правоохранительных органах, инцидент произошел в ночь с 4 на 5 декабря в Нефтекамске, тело игумена было найдено лишь две недели спустя. По предварительным данным, священник поссорился со знакомым во время посиделок, в ходе конфликта подозреваемый убил мужчину. В пресс-службе СУ СКР по РБ сообщили, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство», подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия, обстоятельства произошедшего устанавливаются.