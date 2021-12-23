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В Башкирии задержали уроженца Бирска, подозреваемого в убийстве священника

В Башкирии задержали уроженца Бирска, подозреваемого в убийстве священника

18:12, 23 дек 2021

Как сообщил источник в правоохранительных органах, инцидент произошел в ночь с 4 на 5 декабря в Нефтекамске, тело игумена было найдено лишь две недели спустя. По предварительным данным, священник поссорился со знакомым во время посиделок, в ходе конфликта подозреваемый убил мужчину. 


В пресс-службе СУ СКР по РБ сообщили, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство», подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Источник: gtrk.tv
Теги: Бирский район происшествия криминал
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