В Уфе мужчина до смерти избил мачеху
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В Уфе в следственные органы 4 июня поступило сообщение, что в квартире многоэтажного дома было обнаружено тело 58-летней женщины. По данному факту было возбуждено уголовное по статье «убийство». На место происшествия выехали правоохранители, сообщает сайт Newsbash.ru.
Установлено, что между 32-летним мужчиной и его мачехой произошла ссора. Приемный сын нанес потерпевшей множество ударов по лицу и голове. В квартире также находилась мать потерпевшей. Увидев происходящее, она остановила подозреваемого и попросила соседей вызвать полицию и скорую помощь. От полученных ранений избитая женщина скончалась на месте.
«Подозреваемый не стал скрываться от правоохранителей и сознался в содеянном. Мужчина задержан. С ним проводятся следственные действия, направленные на установление мотива совершенного преступления. В отношении подозреваемого планируется проведение психолого-психиатрической судебной экспертизы. Следователем в суд будет направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
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