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В Уфе преступники вынесли из 2-этажного коттеджа ценностей на 20 млн рублей

Добавлено: 05.06.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе преступники вынесли из 2-этажного коттеджа ценностей на 20 млн рублей

Помимо денег похитители вынесли дорогие бриллиантовые украшения, золотые часы и даже травматический пистолет, сообщает сайт Newsbash.ru.

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленников, которые недавно ограбили двухэтажный коттедж под Уфой. Похитители ворвались в двухэтажный коттедж, расположенный в поселке Зубово. Ограбление произошло в период с 19 часов 31 мая по 16 часов 3 июня. Злоумышленникам удалось вынести из коттеджа: 20 миллионов рублей, ювелирные украшения (золотые часы, серьги с бриллиантами и т.д.), травматический пистолет и другие личные вещи хозяев.

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Как похитителям удалось проникнуть в дом, и кто именно был задействован в ограблении – остается неизвестным. Однако правоохранители разыскивают подозреваемого в совершении преступления. Им является уроженец Узбекистана Улугбек Джаманиязов 1979 года рождения.

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