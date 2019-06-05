В Уфе преступники вынесли из 2-этажного коттеджа ценностей на 20 млн рублей

Помимо денег похитители вынесли дорогие бриллиантовые украшения, золотые часы и даже травматический пистолет, сообщает сайт Newsbash.ru.





Сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленников, которые недавно ограбили двухэтажный коттедж под Уфой. Похитители ворвались в двухэтажный коттедж, расположенный в поселке Зубово. Ограбление произошло в период с 19 часов 31 мая по 16 часов 3 июня. Злоумышленникам удалось вынести из коттеджа: 20 миллионов рублей, ювелирные украшения (золотые часы, серьги с бриллиантами и т.д.), травматический пистолет и другие личные вещи хозяев.

Как похитителям удалось проникнуть в дом, и кто именно был задействован в ограблении – остается неизвестным. Однако правоохранители разыскивают подозреваемого в совершении преступления. Им является уроженец Узбекистана Улугбек Джаманиязов 1979 года рождения.