В Уфе преступники вынесли из 2-этажного коттеджа ценностей на 20 млн рублей
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Помимо денег похитители вынесли дорогие бриллиантовые украшения, золотые часы и даже травматический пистолет, сообщает сайт Newsbash.ru.
Сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленников, которые недавно ограбили двухэтажный коттедж под Уфой. Похитители ворвались в двухэтажный коттедж, расположенный в поселке Зубово. Ограбление произошло в период с 19 часов 31 мая по 16 часов 3 июня. Злоумышленникам удалось вынести из коттеджа: 20 миллионов рублей, ювелирные украшения (золотые часы, серьги с бриллиантами и т.д.), травматический пистолет и другие личные вещи хозяев.
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