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Девушка, похитившая в Уфе драгоценности на 12 млн, рассказала, куда их дела

Девушка, похитившая в Уфе драгоценности на 12 млн, рассказала, куда их дела

18:53, 26 ноя 2022 22-летняя Карина М., сбежавшая из уфимского ювелирного салона с товаром на 12 миллионов рублей, рассказала куда дела украшения.

20 ноября появилась информация о том, юная уроженка города Дзержинска похитила в Уфе ювелирных украшений на 12 миллионов рублей. Девушка работала в одном из салонов и вынесла оттуда товар в конце смены, а потом пропала. 25 ноября стало известно, что ее задержали в родном городе и этапировали в Уфу. Суд арестовал ее на два месяца.


Карина рассказала журналистам ГТРК «Башкортостан», что передала украденные драгоценности некому курьеру. Потом с ней якобы перестали выходить на связь люди, которые подстрекали вынести золотые украшения из салона. Сейчас золото и бриллианты разыскивают полицейские.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа кража
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