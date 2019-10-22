В Нефтекамске мужчина изнасиловал в подъезде 13-летнюю девочку

В Нефтекамске по подозрению в изнасиловании 13-летней местной жительницы задержали 32-летнего гражданина Узбекистана.





Как сообщил «Вести-Башкортостан» источник в правоохранительных органах, преступление было совершено на днях ночью в подъезде многоквартирного дома.

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Родственники пострадавшей семиклассницы заявили в полицию сразу, после того как узнали о случившемся. Возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста». Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.«В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в пресс-службе СУ СКР по РБ.