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В Давлекановском районе девятиклассник изнасиловал семиклассницу

Добавлено: 05.06.19
Просмотров: 81
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Давлекановский район
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В Давлекановском районе девятиклассник изнасиловал семиклассницу

Ученика 9 класса одной из школ в Давлеканово задержали по подозрению в изнасиловании семиклассницы. Как сообщил источник в правоохранительных органах, заявление в полицию на днях написала мама 14-летней девочки, сообщает сайт Newsbash.ru.

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По ее словам, преступление произошло в подъезде одного из домов. Возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста». Школьника задержали. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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