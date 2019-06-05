В Давлекановском районе девятиклассник изнасиловал семиклассницу

Ученика 9 класса одной из школ в Давлеканово задержали по подозрению в изнасиловании семиклассницы. Как сообщил источник в правоохранительных органах, заявление в полицию на днях написала мама 14-летней девочки, сообщает сайт Newsbash.ru.



По ее словам, преступление произошло в подъезде одного из домов. Возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста». Школьника задержали. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.