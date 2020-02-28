В Уфе 15-летний подросток изнасиловал в подъезде семиклассницу

В Уфе 15-летнего подростка подозревают в изнасиловании ученицы 7 класса. Об этом в правоохранительные органы заявила мама потерпевшей, передает «КП-Уфа».





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По словам женщины, над ее дочерью надругался 15-летний подросток прямо в подъезде их дома. Предположительно, все случилось еще 20 января, однако девочка месяц боялась рассказать матери о произошедшем.На данный момент подозреваемого задержали для дальнейшего разбирательства.