В Уфе 15-летний подросток изнасиловал в подъезде семиклассницу
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В Уфе 15-летнего подростка подозревают в изнасиловании ученицы 7 класса. Об этом в правоохранительные органы заявила мама потерпевшей, передает «КП-Уфа».
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На данный момент подозреваемого задержали для дальнейшего разбирательства.
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Источник:
gorobzor.ru
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