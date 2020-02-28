Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Уфе 15-летний подросток изнасиловал в подъезде семиклассницу

В Уфе 15-летний подросток изнасиловал в подъезде семиклассницу

Добавлено: 28.02.20
Просмотров: 112
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
Комментарии (0)
В Уфе 15-летний подросток изнасиловал в подъезде семиклассницу

В Уфе 15-летнего подростка подозревают в изнасиловании ученицы 7 класса. Об этом в правоохранительные органы заявила мама потерпевшей, передает «КП-Уфа».

В Уфе сеть магазинов по продаже алкоголя использовала логотип празднования 75-й годовщины Великой Победы

Читайте также:

В Уфе сеть магазинов по продаже алкоголя использовала логотип празднования 75-й годовщины Великой Победы
По словам женщины, над ее дочерью надругался 15-летний подросток прямо в подъезде их дома. Предположительно, все случилось еще 20 января, однако девочка месяц боялась рассказать матери о произошедшем.

На данный момент подозреваемого задержали для дальнейшего разбирательства.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: gorobzor.ru
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
В Кармаскалинском районе мальчик отравился никотиновой "конфетой"
Происшествия
В Кармаскалинском районе мальчик отравился никотиновой "конфетой"
В Уфе насильник напал на чиновницу
Происшествия
В Уфе насильник напал на чиновницу
В Нефтекамске мужчина изнасиловал в подъезде 13-летнюю девочку
Происшествия
В Нефтекамске мужчина изнасиловал в подъезде 13-летнюю девочку
В Татышлинском районе мужчина убил жену и спрятал тело в погребе дома, тело обнаружил 15-летний сын
Происшествия
В Татышлинском районе мужчина убил жену и спрятал тело в погребе дома, тело обнаружил 15-летний сын
В Давлекановском районе девятиклассник изнасиловал семиклассницу
Происшествия
В Давлекановском районе девятиклассник изнасиловал семиклассницу
В Уфе 22-летний парень изнасиловал 9-летнюю девочку
Происшествия
В Уфе 22-летний парень изнасиловал 9-летнюю девочку
В Нефтекамске задержали подозреваемого в изнасиловании девочки: им оказался житель Стерлибашевского района
Происшествия
В Нефтекамске задержали подозреваемого в изнасиловании девочки: им оказался житель Стерлибашевского района
В Мечетлинском районе отец надругался над 11-летней дочкой
Происшествия
В Мечетлинском районе отец надругался над 11-летней дочкой
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: