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В Уфе завершились поиски многодетной матери, которая ушла к подруге

В Уфе завершились поиски многодетной матери, которая ушла к подруге

19:15, 01 дек 2022

В Уфе благополучно завершились поиски 34-летней Гульназ Шайхивалиевой. Напомним, 24 октября многодетная мать отправилась в гости к подруге, но обратно так и не вернулась, а ее телефон был выключен.



Как рассказал взволнованный муж уфимки, его супруга сообщила, что пойдет к другой подруге, у которой недавно умер муж, поэтому она нуждается в поддержке. Однако прошла неделя, а от женщины больше не было никаких новостей. Тогда к поискам уфимки подключились волонтеры и полиции.

К счастью, вся история закончилась благополучно. Муж Гульназ Шайхивалиевой сообщил, что неделю назад его жена все же вернулась домой – живая и невредимая.


- Все хорошо, жена реально была у подруги. Уж почему не выходила на связь с нами, не знаю. Всем спасибо за помощь в поисках, - добавил мужчина.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа поиск
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