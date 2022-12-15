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В Стерлитамаке женщина попала под колеса внедорожника

В Стерлитамаке женщина попала под колеса внедорожника

09:15, 15 дек 2022

Пешеход с травмами доставлена в больницу.

В Стерлитамаке 45-летняя женщина пострадала после наезда иномарки.

Авария произошла вчера, 14 декабря, после полудня на улице Коммунистической.



В пресс-службе УГИБДД МВД по РБ рассказали, что 24-летний житель Стерлитамакского района за рулем Mercedes-Benz наехал 45-летнюю местную жительницу, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход с травмами доставлена в больницу.

Ранее сообщалось о том, что в Стерлитамаке 61-летний водитель «Лады» сбил 15-летнего школьника. В результате подросток с травмами обратился за медпомощью.

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Источник: gtrk.tv
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Стерлитамак Стерлитамакский район происшествия в Стерлитамаке ДТП в Стерлитамаке
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