В Стерлитамаке женщина попала под колеса внедорожника

09:15, 15 дек 2022

Пешеход с травмами доставлена в больницу.



В Стерлитамаке 45-летняя женщина пострадала после наезда иномарки.



Авария произошла вчера, 14 декабря, после полудня на улице Коммунистической.







В пресс-службе УГИБДД МВД по РБ рассказали, что 24-летний житель Стерлитамакского района за рулем Mercedes-Benz наехал 45-летнюю местную жительницу, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход с травмами доставлена в больницу.



Ранее сообщалось о том, что в Стерлитамаке 61-летний водитель «Лады» сбил 15-летнего школьника. В результате подросток с травмами обратился за медпомощью.

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Фото: ГИБДД по Башкирии