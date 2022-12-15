В Стерлитамаке женщина попала под колеса внедорожника
09:15, 15 дек 2022
Пешеход с травмами доставлена в больницу.
В Стерлитамаке 45-летняя женщина пострадала после наезда иномарки.
Авария произошла вчера, 14 декабря, после полудня на улице Коммунистической.
В пресс-службе УГИБДД МВД по РБ рассказали, что 24-летний житель Стерлитамакского района за рулем Mercedes-Benz наехал 45-летнюю местную жительницу, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход с травмами доставлена в больницу.
Ранее сообщалось о том, что в Стерлитамаке 61-летний водитель «Лады» сбил 15-летнего школьника. В результате подросток с травмами обратился за медпомощью.