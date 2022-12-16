Житель Балтачевского района Башкирии едва не убил приятеля гвоздодером ради 5 тысяч и телефона

09:42, 16 дек 2022

В Балтачевском районе Башкирии 40-летний ранее судимый сельчанин стал фигурантом уголовного дела после избиения своего собутыльника. У несчастного он забрал пять тысяч рублей и мобильный телефон.







Приятели выпивали, и мужчина попросил у гостя в долг. Получив отказ, он продолжил застолье, но позже все-таки решил раздобыть денег. Пьяный злоумышленник взял гвоздодер и несколько раз ударил товарища по голове. Когда тот потерял сознание, сельчанин забрал пять тысяч рублей и телефон, после чего отправился развлекаться дальше.



По данным пресс-службы МВД Башкирии, 43-летнего жителя села Старобалтачево доставили в больницу. У воришки изъяли телефон и оставшиеся от украденных денег две тысячи рублей. Теперь он понесет наказание по статье о разбое.





Ранее сообщалось о том, что экс-замглавы администрации Балтачевского района Башкирии осуждена за мошенничество при получении соцвыплаты.

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