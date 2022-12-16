Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

Житель Балтачевского района Башкирии едва не убил приятеля гвоздодером ради 5 тысяч и телефона

Житель Балтачевского района Башкирии едва не убил приятеля гвоздодером ради 5 тысяч и телефона

09:42, 16 дек 2022

В Балтачевском районе Башкирии 40-летний ранее судимый сельчанин стал фигурантом уголовного дела после избиения своего собутыльника. У несчастного он забрал пять тысяч рублей и мобильный телефон.



Приятели выпивали, и мужчина попросил у гостя в долг. Получив отказ, он продолжил застолье, но позже все-таки решил раздобыть денег. Пьяный злоумышленник взял гвоздодер и несколько раз ударил товарища по голове. Когда тот потерял сознание, сельчанин забрал пять тысяч рублей и телефон, после чего отправился развлекаться дальше.

По данным пресс-службы МВД Башкирии, 43-летнего жителя села Старобалтачево доставили в больницу. У воришки изъяли телефон и оставшиеся от украденных денег две тысячи рублей. Теперь он понесет наказание по статье о разбое.


Ранее сообщалось о том, что экс-замглавы администрации Балтачевского района Башкирии осуждена за мошенничество при получении соцвыплаты.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.sobkor02.ru
Читайте также

В Мелеузовском районе мужчина ограбил пенсионера, избив несчастного скалкой
Происшествия в Башкирии
В Мелеузовском районе мужчина ограбил пенсионера, избив несчастного скалкой
Житель Аскино заплатит штраф 250 тысяч рублей за пьяное вождение
Происшествия в Башкирии
Житель Аскино заплатит штраф 250 тысяч рублей за пьяное вождение
В Балтачевском районе обнаружили свалку из 200 ртутных ламп
Общество в Башкирии
В Балтачевском районе обнаружили свалку из 200 ртутных ламп
В Буздякском районе Башкирии мужчина едва не задушил своего собутыльника из-за денег
Происшествия в Башкирии
В Буздякском районе Башкирии мужчина едва не задушил своего собутыльника из-за денег


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: