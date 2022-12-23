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На трассе в Белорецком районе Башкирии в -20° застрял автобус с детьми

На трассе в Белорецком районе Башкирии в -20° застрял автобус с детьми

10:17, 23 дек 2022

В Башкирии посреди трассы на морозе сломался детский автобус, в котором ехали 9 ребят и их тренер. Команда направлялась на соревнования по национальной борьбе. Водитель транспортного средства и тренер долгое время пытались вернуть автобус к жизни, но тщетно.



К счастью, вскоре их заметили проезжавшие мимо сотрудники ГИБДД капитан Айдар Зайнетдинов и лейтенант Альберт Ахметшин. Без промедления полицейские позвонили директору самой близкой школы и вызвали новый автобус, на котором детей отвезли в придорожный магазин. Правоохранители договорились с сотрудниками торговой точки, чтобы ребята смогли посидеть в тепле.


Тем временем стражи порядка нашли также автомеханика, который смог вскоре починить автобус, после чего команда отправилась на соревнования и даже не опоздала. Некоторое время инспекторы проехали на транспортном средстве вместе с детьми, чтобы убедиться, что все в порядке.

Спортсмены выразили огромную благодарность полицейским за отзывчивость.

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Источник: proural.info
Теги: Белорецкий район происшествия
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