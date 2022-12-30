В Салавате в массовой аварии погибли 2 человека, 4 госпитализированы

10:45, 30 дек 2022

В Башкирии на 161 км трассы Р-240 Уфа-Оренбург около села Второе Имангулово произошло массовое смертельное ДТП, сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ.



По данным пресс-службы МЧС по РБ, на дороге столкнулись «Лада Гранта», «Шкода Октавиа» и «Лада Приора». На место оперативно прибыли силы и средства МЧС России, аварийно-спасательный отряд Салавата и другие экстренные службы.







Сотрудниками МЧС России произвели деблокирование погибших и пострадавших.



«К сожалению, в результате ДТП, предположительно два человека погибло, четыре получили — все взрослые. Пострадавшие бригадой скорой медицинской помощи доставлены в больницу. Движение не затруднено, осуществляется в штатном режиме», — проинформировали в пресс-службе МЧС по РБ.

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Фото: ГИБДД по Башкирии