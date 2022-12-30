В Салавате в массовой аварии погибли 2 человека, 4 госпитализированы
10:45, 30 дек 2022
В Башкирии на 161 км трассы Р-240 Уфа-Оренбург около села Второе Имангулово произошло массовое смертельное ДТП, сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ.
По данным пресс-службы МЧС по РБ, на дороге столкнулись «Лада Гранта», «Шкода Октавиа» и «Лада Приора». На место оперативно прибыли силы и средства МЧС России, аварийно-спасательный отряд Салавата и другие экстренные службы.
Сотрудниками МЧС России произвели деблокирование погибших и пострадавших.
«К сожалению, в результате ДТП, предположительно два человека погибло, четыре получили — все взрослые. Пострадавшие бригадой скорой медицинской помощи доставлены в больницу. Движение не затруднено, осуществляется в штатном режиме», — проинформировали в пресс-службе МЧС по РБ.