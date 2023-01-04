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Ехавший из Уфы автобус с 14 пассажирами опрокинулся в кювет в Оренбургской области

Ехавший из Уфы автобус с 14 пассажирами опрокинулся в кювет в Оренбургской области

11:03, 04 янв 2023

К ликвидации последствий аварии от РСЧС привлечены 13 человек и 7 единиц техники. Для оказания экстренной помощи прибыли сотрудники скорой медпомощи. К месту ДТП также прибыли инспекторы ГИБДД и местной администрации.



Вчера вечером, 3 января, в Кувандыкском округе на 56 км трассы “ст. Сара-Самарское” недалеко от посёлка Карагай-Покровка опрокинулся в кювет пассажирский автобус, ехавший из Уфы в Орск. В салоне находились 14 человек, из них 2 детей. Для эвакуации пассажиров на место ДТП направили школьный автобус отдела образования. Для временного размещения и обогрева людей подготовили место в интернате поселка Новопокровка.

К ликвидации последствий аварии от РСЧС привлечены 13 человек и 7 единиц техники. Для оказания экстренной помощи прибыли сотрудники скорой медпомощи. К месту ДТП также прибыли инспекторы ГИБДД и местной администрации.


“Координацию действий оперативных служб осуществляли сотрудники Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Оренбургской области. В 21:55 все пассажиры автобуса эвакуированы. Погибших и пострадавших в результате ДТП нет”, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Оренбургской области.

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Источник: gtrk.tv
Теги: происшествия ДТП
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