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Молодой парень из Башкирии сел за руль и погубил пешехода в Иглино

Молодой парень из Башкирии сел за руль и погубил пешехода в Иглино

21:11, 04 янв 2023

Появились подробности смертельного ДТП, которое произошло вечером 1 января в Иглино.



Напомним, что тогда 18-летний парень сел за руль Lada Granta в Иглино, и сбил трех пешеходов. Его ровесник из Уфы скончался на месте, а еще два человека получили серьезные травмы.

Позже в сети появилось видео, которые сняли сразу после аварии. На нем парень, находившийся в Lada Granta, нецензурно выражается и заявляет, что они сбили человека. Мы не публикуем его из-за обилия брани и жестоких кадров с пострадавшими и погибшим.


- Вставай, братан. Все нормально, я тебя просто прошу, - обращается автор видео к кому-то из сбитых пешеходов.

По предварительным данным ГИБДД, молодой человек за рулем Lada Granta был трезв, но не имел водительского удостоверения. Автоинспекторам он рассказал, что разогнался до 40 километров в час, а потом машину занесло.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Иглинский район Иглино происшествия ДТП
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