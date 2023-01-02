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В Иглино 18-летний водитель Granta без прав сбил трех пешеходов, один из них погиб

В Иглино 18-летний водитель Granta без прав сбил трех пешеходов, один из них погиб

11:21, 02 янв 2023

В башкирском селе Иглино 18-летний водитель легковушки без прав сбил трех пешеходов, один из них скончался. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Инцидент произошел около 11 часов вечера 1 января на улице Ленина. Молодой человек за рулем Lada Granta не справился с управлением при заносе и допустил наезд на трех человек, которые шли по обочине.



В результате аварии 18-летний уфимец от полученных травм скончался на месте происшествия. С различными травмами были госпитализированы девушка и парень 17 и 18 лет.

В дорожной полиции добавили, что у водителя не было прав на управление транспортом. Сейчас по факту ДТП проводится разбирательство.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Иглино Иглинский район ДТП происшествия смерть
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