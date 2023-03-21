В Башкирии 18-летний парень насмерть сбил и покалечил своих ровесников

19:35, 21 мар 2023

Закончилось выяснение обстоятельств ДТП, которое произошло в Иглинском районе Башкирии. В результате погиб человек, еще двое получили травмы.







Восемнадцатилетний житель Иглинского района готовится предстать перед судом. Его обвиняют в том, что в результате аварии по его вине погиб один пешеход, двое получили телесные повреждения.



Сотрудники следственных органов установили, что 1 января в вечернее время обвиняемый, не имевший водительских прав, сел за руль автомашины "Lada Granta" и двигался по ул. Ленина в н.п. Иглино с запрещенной ПДД скоростью.





В определенный момент его автомобиль сорвался в занос. Как следствие под колеса ТС попали сразу 3 пешехода. 18-летний парень погиб, его ровесник получил тяжелые травмы, а 17-летняя девушка - травмы средней тяжести.



Подсудимый признался в совершенном преступлении и выразил раскаяние. Его дальнейшую судьбу решит суд.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ