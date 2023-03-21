В Башкирии 18-летний парень насмерть сбил и покалечил своих ровесников
19:35, 21 мар 2023
Закончилось выяснение обстоятельств ДТП, которое произошло в Иглинском районе Башкирии. В результате погиб человек, еще двое получили травмы.
Восемнадцатилетний житель Иглинского района готовится предстать перед судом. Его обвиняют в том, что в результате аварии по его вине погиб один пешеход, двое получили телесные повреждения.
Сотрудники следственных органов установили, что 1 января в вечернее время обвиняемый, не имевший водительских прав, сел за руль автомашины "Lada Granta" и двигался по ул. Ленина в н.п. Иглино с запрещенной ПДД скоростью.
В определенный момент его автомобиль сорвался в занос. Как следствие под колеса ТС попали сразу 3 пешехода. 18-летний парень погиб, его ровесник получил тяжелые травмы, а 17-летняя девушка - травмы средней тяжести.
Подсудимый признался в совершенном преступлении и выразил раскаяние. Его дальнейшую судьбу решит суд.