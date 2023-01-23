В Иглинском районе Башкирии произошел разлив нефти (ВИДЕО)
10:14, 23 янв 2023
Московские спецы затопили нефтью месторождение в Башкирии, когда пытались выкопать трубы для перепродажи.
Право решать судьбу старых коммуникаций купила столичная компания "ВолгаМост". На базу недалеко от Алаторки Иглинского района высадились рабочие и пригнали технику. Хотели поскорее достать трубы, чтобы толкнуть как бэушные.
Но с "Башнефтью", у которой рядом пролегали действующие линии, раскопки не согласовали и продырявили чужое имущество. Нефть хлынула наружу, залила до краёв траншею объёмом 45 кубов.
Источник: Mashbatach
Фото: скриншот видео
Видео: Mashbatach
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