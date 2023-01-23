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В Иглинском районе Башкирии произошел разлив нефти (ВИДЕО)

В Иглинском районе Башкирии произошел разлив нефти (ВИДЕО)

10:14, 23 янв 2023

Московские спецы затопили нефтью месторождение в Башкирии, когда пытались выкопать трубы для перепродажи.

Право решать судьбу старых коммуникаций купила столичная компания "ВолгаМост". На базу недалеко от Алаторки Иглинского района высадились рабочие и пригнали технику. Хотели поскорее достать трубы, чтобы толкнуть как бэушные. 

Но с "Башнефтью", у которой рядом пролегали действующие линии, раскопки не согласовали и продырявили чужое имущество. Нефть хлынула наружу, залила до краёв траншею объёмом 45 кубов.

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Источник: Mashbatach
Фото: скриншот видео
Видео: Mashbatach
Теги: Иглинский район происшествия разлив нефти
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