В Уфе в доме известного актера нашли горшки с коноплей

21:27, 27 янв 2023

В Уфе полиция нашла у известного актера в доме горшки с коноплей. Об этом со ссылкой на пресс-службу МВД по республике рассказала «ГТРК «Башкортостан».







По информации компании, задержанный полицией мужчина, который предположительно выращивал наркосодержащие растения, является известным в Уфе 38-летним актером Русского драматического театра. При обыске у него в частном доме нашли 10 кустов похожих на каннабис растений.



Предварительно установлено, что мужчина выращивал коноплю у себя на даче, затем сушил ее и готовил к употреблению. Задержанный в изготовлении запрещенных веществ сознался. От медицинского освидетельствования на предмет употребления наркотиков он отказался.





Был составлен протокол по статье «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ». Вещества растительного происхождения были изъяты и направлены на экспертизу.

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