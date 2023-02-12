Под Уфой детский день рождения закончился дракой и больницей

22:59, 12 фев 2023

Родители Максим и Елизавета собрали друзей на Садовой в Михайловке по радостному поводу — сыну исполнился годик. В разгар праздника они ушли жарить шашлык в беседку, а Альбина (одна из подруг матери) уже собралась домой. По дороге в такси она поскользнулась, упала и задела сумкой окно на первом этаже.







Из квартиры тут же выбежали двое мужчин и стали бить Альбину за то, что чуть не разбила им стекло. На крики сбежались все гости: отцу именинника прилетело железкой, а друзьям — ножом. Нападавшие сбежали, шестерых окровавленных госпитализировали с многочисленными травмами.



Папа именинника Максим и подруга его жены Альбина в реанимации, у женщины сломаны рёбра и проломлен череп. Неадекватных ищут.

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