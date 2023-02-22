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Под Уфой «Газель» расплющило фурой

Под Уфой «Газель» расплющило фурой

12:19, 22 фев 2023

На выезде из Уфы произошло тройное ДТП. Авария случилась накануне, 21 февраля, в полдень. Об этом сообщает ГИБДД столицы республики.

34-летний водитель «Газели» двигался по улице Зеленая роща в сторону Бирского тракта, когда врезался во встречный «Ман». После удара немецкий грузовик столкнулся с другой «Газелью», которая стояла припаркованной.



Врач потребовался водителю первого автомобиля. К счастью, все обошлось без тяжелых травм, после оказания помощи пострадавший был отпущен.

Полиция завела административное дело, обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что ДТП с пострадавшим ребенком произошло на развязке трассы по пути в аэропорт в Уфе 21 февраля, сообщает отдел ГИБДД по городу.

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Источник: proural.info
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Уфа происшествия Уфа авария в Уфе
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