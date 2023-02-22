Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Уфе ранее судимый похитил из храма икону 19 века

В Уфе ранее судимый похитил из храма икону 19 века

17:14, 22 фев 2023

В Уфе из храма на улице Бехтерева была похищена икона «Божьей матери» 19 века. Об этом рассказала пресс-служба регионального МВД.



Преступление случилось 14 февраля. Священник храма рассказал, что неизвестный мужчина проник в храм, выждал момент, когда поблизости никого не будет, и выкрали икону. Оперативники установили, что к краже может быть причастен ранее неоднократно судимый 34-летний житель Дюртюлинского района, он попал в объективы камер видеонаблюдения. Согласно предварительным данным, подозреваемый сразу после преступления отправился к торговому центру «Чайка» и предлагал прохожим купить икону.


По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

– Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении подозреваемого или иконы, просим сообщить в ближайший отдел полиции, либо обратиться в «Свято-Сергиевский Собор», – заявило МВД.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Читайте также

В Туймазинском районе мужчина ограбил дом
Происшествия в Башкирии
В Туймазинском районе мужчина ограбил дом
В Бирском районе местный житель похитил и съел с приятелями 5 килограмм мяса
Происшествия в Башкирии
В Бирском районе местный житель похитил и съел с приятелями 5 килограмм мяса
С 17 по 21 июня в Уфе пройдет Троицкий Крестный ход
Общество в Башкирии
С 17 по 21 июня в Уфе пройдет Троицкий Крестный ход
В Салаватский район из Афона прибыла икона Пресвятой Богородицы, именуемой Троеручица
Общество в Башкирии
В Салаватский район из Афона прибыла икона Пресвятой Богородицы, именуемой Троеручица


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: