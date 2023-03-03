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В Уфе водитель Kia Rio наехал на 8-летнюю девочку

В Уфе водитель Kia Rio наехал на 8-летнюю девочку

10:17, 03 мар 2023

2 марта, в Советском районе Уфы в ДТП с иномаркой пострадал ребенок. О произошедшем рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

28-летний мужчина за рулем Kia Rio ехал по улице Николая Дмитриева в сторону бульвара Хадии Давлетшиной. В момент, когда восьмилетняя девочка переходила дорогу в неустановленном для этого месте, водитель наехал на нее. В результате случившегося ребенок получила тяжелые травмы, ее госпитализировали.



В настоящее время по факту аварии ведется административное расследование.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Уфе на улице Ферина, 12, на двухлетнего мальчика упало бетонное парковочное ограждение. Об этом сообщили в городском управлении гражданской защиты.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
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