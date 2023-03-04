В Уфе 12-летний подросток пострадал в результате наезда авто

12:59, 04 мар 2023

В результате ДТП в центре Уфы пострадал 12-летний мальчик. О происшествии рассказали в пресс-центре столичного ГИБДД.







По данным полицейских, сорокалетний водитель автомобиля "ЛАДА Гранта", направляясь в сторону ул. Коммунистической, допустил столкновение с остановившейся на красный сигнал светофора легковушкой Datsun mi-DO. В результате аварии иномарка сбила двенадцатилетнего пешехода.



У подростка диагностировали ушибы, он был отпущен после оказания медпомощи. ДТП произошло в пятницу, 3 марта, примерно в 18 часов недалеко от дома № 46 по ул. Аксакова. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, начато расследование.





Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Советском районе Уфы в ДТП с иномаркой пострадал ребенок. О произошедшем рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

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Фото: ГИБДД по РБ