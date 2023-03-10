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В Башкирии сгорели спальные корпуса детского лагеря «Аксарлак»

В Башкирии сгорели спальные корпуса детского лагеря «Аксарлак»

11:34, 10 мар 2023

В Башкирии сегодня ночью произошел страшный пожар — полностью сгорели спальные корпуса детского оздоровительного лагеря «Аксарлак» в Хайбуллинском районе. Об этом сообщил глава района Рустам Шарипов.



«Уважаемые хайбуллинцы, в районе произошел страшный пожар. Сегодня ночью полностью сгорели спальные корпуса оздоровительного лагеря „Аксарлак“. Причина пожара устанавливается. Пожар — это всегда беда. Огонь не щадит никого и ничего. Соблюдайте правила пожарной безопасности. Берегите себя и своих близких», — написал он на своей странице в соцсетях.

По данным открытых источников известно, что в 2022 году в лагере был проведен ремонт кровли и фасада спальных корпусов.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: соцсети Рустама Шарипова
Теги: Хайбуллинский район происшествия пожар
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