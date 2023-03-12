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В Башкирии в больнице скончался пострадавший в ДТП подросток

В Башкирии в больнице скончался пострадавший в ДТП подросток

11:55, 12 мар 2023

15-летний подросток, не приходя в сознание после травм, полученных 11 марта в ДТП в Дюртюлинском районе Башкирии, скончался в больнице. Об этом рассказал руководитель ГИБДД Башкортостана В. Севастьянов.



Субботним днем, 11 марта, на 1239-м километре трассы М-7 "Волга" попали в аварию автомобили Opel Astra и "Газель". 41-летний мужчина за рулем иномарки скончался на месте. Врачи боролись за жизнь его сына, но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. 46-летняя жена водителя также находится в больнице. У женщины диагностировали множественные травмы.

По данным дорожной полиции, за последние 24 часа в 9 авариях на дорогах Башкирии погибли 3 человека и 12 получили ранения.

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Дюртюлинский район происшествия аварии смерть
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