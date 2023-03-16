В Уфе госпитализировали подростка с ножевым ранением

15:58, 16 мар 2023

Уфимский школьник ударил своего друга ножом на пижамной вечеринке.



Одноклассники по-дружески собрались дома у одного из них на улице Рабкоров. Веселились, бились подушками, а потом взяли по ножу для фехтования.



Неловкий удар плюс неумелый блок — и лезвие воткнулось в плечо 12-летнего парня. Через пару минут он потерял сознание. Госпитализирован в тяжёлом состоянии.



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Источник: Mashbatach

Фото: Mashbatach