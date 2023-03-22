В Башкирии в парке обнаружили мертвого мужчину (ВИДЕО)
11:13, 22 мар 2023
В Караидельском районе Башкирии в окрестностях местного парка «Прибрежный» было обнаружено тело человека без признаков жизни. Информацию об этом распространило ВК-сообщество «Караидель Главный».
Говорится, что это мужчина. На камеры видеонаблюдения попал момент того, как его тело выносят с территории парка в селе Караидель. Пока неизвестно, по какой причине произошла смерть. Инцидентом сейчас занимаются сотрудники правоохранительных органов.
Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
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