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В Башкирии в парке обнаружили мертвого мужчину (ВИДЕО)

В Башкирии в парке обнаружили мертвого мужчину (ВИДЕО)

11:13, 22 мар 2023

В Караидельском районе Башкирии в окрестностях местного парка «Прибрежный» было обнаружено тело человека без признаков жизни.  Информацию об этом распространило ВК-сообщество «Караидель Главный».

Говорится, что это мужчина. На камеры видеонаблюдения попал момент того, как его тело выносят с территории парка в селе Караидель. Пока неизвестно, по какой причине произошла смерть. Инцидентом сейчас занимаются сотрудники правоохранительных органов.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Караидель Караидельский район происшествия смерть
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