В Башкирии на территории зоофермы обнаружили тело неизвестного мужчины

Страшную находку обнаружили жители села Урняк Миякинского района. Работники зоофермы, придя на работу рано утром, нашли бездыханное тело мужчины. Об этом сообщили сотрудники правоохранительных органов в социальных сетях.





Как рассказали в МВД, личность мужчины до сих пор не установлена. При нем не было никаких документов. Известно, что на теле погибшего не было обнаружено телесных повреждений.

- Труп лежал возле зоофермы. В настоящий момент пытаемся установить личность погибшего. Проверяются базы по без вести пропавшим, - рассказали в пресс-службе МВД.

Местных жителей, обладающих какой-либо информацией о погибшем или разыскивающих пропавшего родственника, полицейские попросили обратиться по телефону оперуполномоченного по Миякинскому району: 89964007877.



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